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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye 32 milyon Euroluk kanat: Menajerlik süreci başladı!

Fenerbahçe'de Leon Bailey sürprizi yaşanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Leon Bailey, menajerler aracılığıyla resmen Fenerbahçe'ye önerildi.

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Fenerbahçe'ye 32 milyon Euroluk kanat: Menajerlik süreci başladı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 21:35

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Aston Villa'nın 32 milyon Euro bedelle Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Leon Bailey, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

FENERBAHÇE'DE LEON BAILEY TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kadrosu için çalışmalara devam ettiği süreçte, transfer pazarından sürpriz bir öneri geldi. Aston Villa'nın Leon Bailey ile yola devam etmek istemediğini belirten menajerler, yetenekli kanat oyuncusunun Fenerbahçe'de oynamaya olumlu yaklaştığını ifade etti.

Fenerbahçe'ye 32 milyon Euroluk kanat: Menajerlik süreci başladı!

LEON BAILEY VE ASTON VILLA PERFORMANSI

İngiltere ekibiyle geçen sezon 38 maça çıkan Leon Bailey, 2072 dakika süre almış ve 2 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'ye 32 milyon Euroluk kanat: Menajerlik süreci başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

LEON BAILEY TRANSFERİ NASIL İLERLEYECEK?
Jose Mourinho oyuncuyu onaylarsa, Fenerbahçe'nin kiralık bir anlaşma üzerinden ilerlemesi bekleniyor.
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#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Leon Bailey
#Spor
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