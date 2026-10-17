Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ederken zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükselten Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan ve yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan Asensio, ligin 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesiyle formasına kavuşmuştu. Bu maçta takımının ilk golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, 59. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla başı dertte olan Marco Asensio, Fenerbahçe'nin çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile oynadığı maçın kafilesine dahil edilerek İngiltere'ye götürülmüş ancak sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı. Aston Villa maçında formasından uzak kalan Asensio, sarı-lacivertlilerin bugün ligde oynadığı Corendon Alanyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

ASENSIO'DAN TARAFTARLARI YIKAN HABER

Sakatlığının ardından Çaykur Rizespor mücadelesiyle sahalara dönen ancak Fenerbahçe'nin son 2 maçında forma giyemeyen Marco Asensio'dan kötü bir haber geldi.

A Spor'da yer alan habere göre, Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildi. Bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt veren Asensio'nun yurt dışında ameliyat olacağı ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Corendon Alanyaspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada Marco Asensio'nun son durumu ile ilgili konuşmuştu.

"Asensio ile aranızda problem mi var?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, "Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak" demişti.