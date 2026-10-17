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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 23:18

Lukaku'dan İsmail Kartal'a ilk 11 mesajı! Beklentisini açıkladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki puanını 16'ya yükseltti. Karşılaşmanın ilk golünü atan Belçikalı golcü Romelu Lukaku, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Slavia Prag ve Galatasaray maçlarında ilk 11'de oynama beklentisine yönelik soruyu yanıtladı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Lukaku'dan İsmail Kartal'a ilk 11 mesajı! Beklentisini açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 23:18

, 'in 8. haftasında 'da ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi , Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric'in golleriyle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, puanını 16'ya yükseltti.

Fenerbahçe'de karşılaşmanın ilk golünü atan Belçikalı forvet Romelu Lukaku, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lukaku'dan İsmail Kartal'a ilk 11 mesajı! Beklentisini açıkladı

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Lukaku, "Bana göre takım olarak, kolektif anlamda bugün iyi bir oyun ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Hocamızın bizden istediği şeyleri yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunu yerine getirebilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk. İkinci yarıya başladığımızda da iki güzel gol bulduk. Almış olduğumuz galibiyet elbette ki özgüven kazanmak açısından önemliydi. Oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında da galibiyet elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

Lukaku'dan İsmail Kartal'a ilk 11 mesajı! Beklentisini açıkladı

"İLK GOLÜM İÇİN MUTLUYUM"

İlk golünü attığı için mutluluğunu ifade eden tecrübeli golcü, "Mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Takım açısından da çok mutluyum. Takım için bana göre, takım adına güzel bir galibiyet elde ettik. Ben de aynı şekilde mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ben bu anlamda takım arkadaşlarıma, takıma, staffa herkese teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü herkes bu anlamda çok büyük destek gösteriyor bana. Önceki haftalarda, geçen haftalarda bana gösterilen destekten dolayı ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki devam edeceğiz, en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Ligde de en üst noktaya, en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Tabii ki maç maç ivmemizi arttırarak kazanmaya devam etmek niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.

Lukaku'dan İsmail Kartal'a ilk 11 mesajı! Beklentisini açıkladı

"İLK 11'İ HER MAÇ BEKLİYORUM"

Sıradaki Slavia Prag ve Galatasaray maçlarıyla alakalı ilk 11 oynama beklentisinin sorulması üzerine Lukaku, her maç ilk 11 oynama beklentisinde olduğunu söyledi.

Son olarak önümüzdeki hafta ilk kez Galatasaray derbisi oynayacak olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Romelu Lukaku, "Ben öncelikle ilk oynayacağımız maça odaklıyım, o da oynayacağımız Slavia Prag maçı. Galatasaray maçını sonrasında düşüneceğiz. Söylemiş olduğum gibi ilk odaklanacağımız şey salı günü oynayacağımız maç, sonrasında Galatasaray'a odaklanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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#İstanbul
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#corendon alanyaspor
#romelu lukaku
#Spor
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