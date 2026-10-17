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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 22:39

İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri! "Hem Asensio hem kulüp açıklayacak" diyerek duyurdu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, "3-0 kazandık daha farklı kazanabilirdik. Başından sonuna kontrol elimizdeydi. 3 puan aldık, mutluyuz" dedi. Öte yandan İspanyol oyuncu Marco Asensio ile aralarında hiçbir problem olmadığını belirten Kartal, "Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 22:39

'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak ligde 5. galibiyetini elde etti ve puanını 16'ya yükseltti.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri! "Hem Asensio hem kulüp açıklayacak" diyerek duyurdu

Fenerbahçe'de teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirtti.

Oyuncularının analizleri iyi uyguladığını aktaran İsmail Kartal, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçtan sonra oyuncularımızı motivasyon anlamında hazırlamak kolay değildi ama iyi organize olduk. Çalışma imkanımız olmasada yaptığımız analizlerle oyuncularımızın hücumda ve savunmada nerde neler yapmamız gerektiği üzerinde çalıştık. Oyuncularım sahada bunları uyguladı ve çok başarılı bir maç çıkardılar. 3-0 kazandık daha farklı kazanabilirdik. Başından sonuna kontrol elimizdeydi. 3 puan aldık, mutluyuz." diye konuştu.

İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri! "Hem Asensio hem kulüp açıklayacak" diyerek duyurdu

KARTAL'DAN PRAG VE DERBİ YORUMU

Aston Villa karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten Kartal, İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Unai Emery'nin de benzer bir görüşte olduğunu hatırlattı. Önlerine bakacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile yapacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Prag takımını izledik. Sahada her yerde adam adama baskı yapan sert bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 3 günde 1 maç yaptığımızdan bazı oyuncularımızı dinlendiriyoruz. Yük dağılımını iyi belirlememiz lazım. Salıya kadar vaktimiz var. Yarın sabah antrenmanımız var. Yarın rakibi analiz edeceğiz. Ondan sonra derbiye odaklanacağız."

İsmail Kartal'dan flaş Asensio sözleri! "Hem Asensio hem kulüp açıklayacak" diyerek duyurdu

"BENİM HİÇBİR OYUNCUYLA ARAMDA PROGRAM YOK"

VAR'dan iptal edilen gollerinde yanlış karar verildiğini ifade eden İsmail Kartal, penaltı atışları için Greenwood tercihini tekrar gözden geçireceklerini aktardı.

İrfan Can Kahveci'nin performansından çok memnun olduğunu anlatan Kartal, Marco Asensio ile aralarından hiçbir problem olmadığını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Biz ligde önce şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz."

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#İstanbul
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#ismail kartal
#corendon alanyaspor
#Spor
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