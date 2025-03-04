Fenerbahçe'ye büyük şok! Savcılık soruşturma başlattı

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'in başı dertte. Hırvatistanlı kaleci Livakovic'in ülkesinde bulunan tarihi bir alanda düzenleme yaptığı ve kültürel alana zarar verdiği öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili, Savcılık soruşturma başlattı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'ye soruşturma şoku geldi.

Sarı lacivertli ekibin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'in ülkesi Hırvatistan'da yaptığı bir çalışma sebebiyle Savcılık harekete geçti.

Livakovic'in, Hırvatistan'ın Krk Adasında bulunan Muraj Köyündeki tarihi alanda çalışma yaptığı iddia edildi. Hırvatistan basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlanıyor.

Tarihi miras olarak belirlenen alanda yetkililer tarafından çalışma gerçekleştirildi. Yapılan araştırma sonucunda; tarihi miras olarak belirlenen ve korunan bir surun zarar gördüğü belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili görevlendirilen Savcının, konuyu etraflıca araştırdığı belirtildi.