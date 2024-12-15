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Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Aralık 2024 19:36 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 19:39
Fenerbahçe&#039;ye Livakovic&#039;ten kötü haber!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında evinde konuk ettiği Başakşehir maçında kalecisi Livakovic'ten kötü haber geldi. Karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlanan Hırvat kaleci oyundan çıkarak yerini genç kaleci Ertuğrul Çetin'e bıraktı.

Trendyol Süper Lig​'in 16. hafta maçında Fenerbahçe​ evinde Başakşehir​'i misafir etti.

Karşılaşma 0-0'lık skorla devam ederken Hırvat kaleci Livakovic kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam edemeyen Livakovic oyundan çıkarak yerini genç kaleci Ertuğrul Çetin'e bıraktı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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