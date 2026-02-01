Fenerbahçe'ye Lookman transferinde kötü haber! İspanyol devine bir adım daha yaklaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerini açıklamıştı.

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in transferinde de mutlu sona ulaştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Ademola Lookman hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

İSPANYOL DEVİ DEVREDE

Son olarak Lookman hakkında sarı-lacivertlileri üzecek bir haber geldi. Nijeryalı futbolcu'nun Atletico Madrid'e transfer olmaya bir adım daha yaklaştığı öne sürüldü.

Atalanta'nın Como ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan 28 yaşındaki futbolcunun İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sky Sport İtalya'da yer alan habere göre kulüplerin de transfer için kulüplerin de anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberin devamında Lookman'ın Atletico Madrid'e transferinin 36 milyon Euro bonservis+4 milyon Euro bonus şeklinde kesin satış olarak gerçekleşeceği vurgulandı.