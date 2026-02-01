Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif İstanbul'da

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız santrfor Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 19 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sonmezer ve sarı lacivertli taraftarlar karşıladı.
Basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz veren Cherif, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından genç oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.