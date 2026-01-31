Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jhon Duran için çalıyor. Fenerbahçe formasıyla beklentileri karşılayamayan Jhon Duran, an itibarıyla sarı lacivertli yönetim tarafından gözden çıkarıldı.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Fenerbahçe'nin forvet transfer etmek istediği günlerde, Jhon Duran'ın da resmen bileti kesildi! Sezonun önemli bölümünde oynamayan ve odaklanma anlamında da Fenerbahçe'yi öncelik olarak belirlemeyen Jhon Duran, yönetimdeki tüm kredisini tüketti ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklemeye başladı.

JHON DURAN DOMENICO TEDESCO'YA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe'deki istikrarsızlığıyla çok eleştirilen Jhon Duran, geçtiğimiz hafta oyundan çıkarken Domenico Tedesco'ya tepki göstermiş ve İtalyan hoca da vücut diliyle yaşananlardan memnun olmadığını belli etmişti.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin önemli bir yatırımla kiralık olarak kadroya kattığı Jhon Duran, Süper Lig deviyle toplamda 21 mücadelede yer almış ve 5 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.