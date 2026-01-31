Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de Jhon Duran'a veda ediliyor. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Jhon Duran'ın kiralık anlaşmasını iptal etmek için Al Nassr ile görüşmelere başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 00:29

Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jhon Duran için çalıyor. Fenerbahçe formasıyla beklentileri karşılayamayan Jhon Duran, an itibarıyla sarı lacivertli yönetim tarafından gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Fenerbahçe'nin forvet transfer etmek istediği günlerde, Jhon Duran'ın da resmen bileti kesildi! Sezonun önemli bölümünde oynamayan ve odaklanma anlamında da Fenerbahçe'yi öncelik olarak belirlemeyen Jhon Duran, yönetimdeki tüm kredisini tüketti ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklemeye başladı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor!

JHON DURAN DOMENICO TEDESCO'YA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe'deki istikrarsızlığıyla çok eleştirilen Jhon Duran, geçtiğimiz hafta oyundan çıkarken Domenico Tedesco'ya tepki göstermiş ve İtalyan hoca da vücut diliyle yaşananlardan memnun olmadığını belli etmişti.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor!

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin önemli bir yatırımla kiralık olarak kadroya kattığı Jhon Duran, Süper Lig deviyle toplamda 21 mücadelede yer almış ve 5 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

JHON DURAN İLE HANGİ TAKIMLAR İLGİLENİYOR?
Juventus ve Lille, genç hücumcuyu takip ediyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçeli Fred'e Hollanda devinden resmi teklif!
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde algı operasyonu: Suudi Arabistan basınında sipariş haberler!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.