Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jhon Duran için çalıyor. Fenerbahçe formasıyla beklentileri karşılayamayan Jhon Duran, an itibarıyla sarı lacivertli yönetim tarafından gözden çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin forvet transfer etmek istediği günlerde, Jhon Duran'ın da resmen bileti kesildi! Sezonun önemli bölümünde oynamayan ve odaklanma anlamında da Fenerbahçe'yi öncelik olarak belirlemeyen Jhon Duran, yönetimdeki tüm kredisini tüketti ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklemeye başladı.
Fenerbahçe'deki istikrarsızlığıyla çok eleştirilen Jhon Duran, geçtiğimiz hafta oyundan çıkarken Domenico Tedesco'ya tepki göstermiş ve İtalyan hoca da vücut diliyle yaşananlardan memnun olmadığını belli etmişti.
Fenerbahçe'nin önemli bir yatırımla kiralık olarak kadroya kattığı Jhon Duran, Süper Lig deviyle toplamda 21 mücadelede yer almış ve 5 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.