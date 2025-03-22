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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu: Türkiye-Macaristan maçında izlediler!

Fenerbahçeli Oğuz Aydın yükselişini sürdürüyor. A Milli Takım formasıyla da 2 asist yapan Oğuz Aydın, an itibarıyla Avrupa kulüplerinin radarında ve Fenerbahçe için sadece 20 milyon Euroluk transfer söz konusu.

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Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın piyangosu: Türkiye-Macaristan maçında izlediler!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 22:01

Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Türkiye-Macaristan maçında Oğuz Aydın'ı izleyen Avrupa ekipleri, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için olumlu rapor verdi! Fenerbahçe'de ise 20 milyon Euronun aşağısındaki tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu değil.

FENERBAHÇE'DE OĞUZ AYDIN TRANSFERİ İÇİN 20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Oğuz'u tribünden izleyen takımlar arasında Villarreal, Lazio ve Marsilya vardı. Daha önce de Ajax tarafından istenen ama Fenerbahçe'ye imza atan Oğuz için gelecek yaz itibarıyla yeni bir macera söz konusu olabilir! Sarı lacivertli ekipteki beklenti ise en az 20 milyon Euro ve sonraki satıştan pay.

Oğuz Aydın - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

OĞUZ AYDIN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkan hücumcu, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

OĞUZ AYDIN FENERBAHÇE'YE NE KADAR BEDELLE GELMİŞTİ?
Fenerbahçe, bu transfer için Corendon Alanyaspor'a 6 milyon Euro ödemişti.
ETİKETLER
#oğuz aydın
#oğuz aydın
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
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