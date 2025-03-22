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 | Burak Ayaydın

Orkun Kökçü transferi gerçekleşiyor! Portekiz basını resmen duyurdu

Orkun Kökçü transferinde sürpriz gelişmeler var. Benfica'ya transfer olmadan önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan milli yıldız Orkun Kökçü, an itibarıyla Manchester United yolunda. İngiliz devi, Benfica'ya 55 milyon Euroluk bir teklif yaptı ve sonraki satıştan da pay sundu.

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Orkun Kökçü transferi gerçekleşiyor! Portekiz basını resmen duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 15:23

Orkun Kökçü için Manchester United devreye girdi ve Benfica'ya 55 milyon Euro + sonraki satıştan %20 pay teklif etti. Benfica öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Orkun Kökçü, an itibarıyla çıtayı yükseltti ve dünya devlerinin transfer listelerinde yer buldu.

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BENFICA SEVİYESİNDEN SONRA MANCHESTER UNITED TRANSFERİ

Benfica'ya gitmeden önce Orkun Kökçü ile yakından ilgilenen Fenerbahçe ve Galatasaray, yüksek bonservis miktarı nedeniyle transfere olumlu yaklaşmamıştı. Akabinde ise Portekiz ekibi, Feyenoord ile şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü için 25 milyon Euro ödemiş ve milli yıldızla 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı. Sürecin en başından beri Orkun'u önemli bir yatırım olarak gören Benfica yönetimi, an itibarıyla yine doğru planlamalarının karşılığını aldı ve Manchester United'ın teklifini düşünmeye başladı. Ayrıca da yıldız orta sahayı Avrupa'dan başka dev kulüplerin de izlediği biliniyor.

Kökcü desperta interesse na Rússia

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN OYUNU OLGUNLAŞTI

Benfica ile bu sezon 41 maça çıkan ve 10 gol ile 6 asist yapan Orkun Kökçü, orta sahadaki oyun görüşünü her geçen gün artırmaya devam ediyor. 24 yaşında olması itibarıyla da hala çok önemli bir potansiyel olarak görülen Orkun, önümüzdeki yaza doğru Benfica'dan ayrılacak gibi görülüyor.

ORKUN KÖKÇÜ BİR DÖNEM SIKINTI YAŞAMIŞTI

Portekiz ekibinde hocasıyla anlaşamayan Orkun, bir dönem için yedek bırakılmış ve sorunların çözülmesiyle tekrar formasına kavuşarak performans yükseltmişti.

Benfica'nın Kahramanı: Orkun Kökçü Portekiz Basınını Büyüledi - ESKİŞEHİR DURUM

Sıkça Sorulan Sorular

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR?
Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 28 milyon Eurodur.
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