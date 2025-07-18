Fenerbahçe'yi şaşırtan teklif! 1 maç bile oynamadı, 10 katı teklif geldi

Fenerbahçe’ye transfer olduğu gündem itibaren sürekli kiralık olarak takımdan ayrılan Mısırlı stoper Omar Fayed’e Suudi Arabistan’dan teklif geldi. Fenerbahçe, genç oyuncudan 6 milyon Euro bonservis beklerken, Suudi ekibinin bu rakamı ödemeye sıcak baktığı vurgulandı.

1 MAÇ BİLE FORMA GİYMEDİ

Fenerbahçe'de şu ana kadar hiçbir maçta forma giyemeyen ve gelecek sezonda da kadroda düşünülmeyen Mısırlı stoper Omar Fayed'e gelen yüksek teklif yönetimi şaşırttı

AL-AHLI TALİP OLDU

Suudi basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, 22 yaşındaki Omar Fayed'i kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, takımdan ayrılacak olan Abu Ali'nin yerini Fayed ile dolduracağı belirtildi.

Fenerbahçe Beklentisi 6 Milyon Euro

Fenerbahçe'nin Fayed'den beklediği bonservis geliri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, genç stoper için 6 milyon Euro lük bir gelir bekliyor. Suudi ekibinin de bu rakamı ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.