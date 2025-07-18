Fenerbahçe'yi şaşırtan teklif! 1 maç bile oynamadı, 10 katı teklif geldi

Fenerbahçe’ye transfer olduğu gündem itibaren sürekli kiralık olarak takımdan ayrılan Mısırlı stoper Omar Fayed’e Suudi Arabistan’dan teklif geldi. Fenerbahçe, genç oyuncudan 6 milyon Euro bonservis beklerken, Suudi ekibinin bu rakamı ödemeye sıcak baktığı vurgulandı.
Fenerbahçe'de şu ana kadar hiçbir maçta forma giyemeyen ve gelecek sezonda da kadroda düşünülmeyen Mısırlı stoper Omar Fayed'e gelen yüksek teklif yönetimi şaşırttı
Suudi basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, 22 yaşındaki Omar Fayed'i kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, takımdan ayrılacak olan Abu Ali'nin yerini Fayed ile dolduracağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Fayed'den beklediği bonservis geliri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, genç stoper için 6 milyon Euro lük bir gelir bekliyor. Suudi ekibinin de bu rakamı ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.