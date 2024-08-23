Ferdi Kadıoğlu için el sıkışıldı! Brighton transferi an meselesi 

23 Ağustos 2024 18:43 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 18:46

Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a eleştiri ve transfer itirafı: 100 milyon euro!..

Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a eleştiri ve transfer itirafı: 100 milyon euro!..

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 203 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrılıyor. Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma imzalamak için İngiltere'ye gitmesi beklenen Ferdi Kadıoğlu'na sarı-lacivertli kulüpten onay çıktı.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun son paylaşımına göre, Brighton Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda görüşmelerin sonuna geldi. 24 yaşındaki milli oyuncunun İngiliz kulübüne katılmasına ilişkin son detayların tamamlanması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, Ferdi'nin ayrılığına yeşil ışık yakmış durumda.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile iki hafta önce prensipte anlaşmaya vardığı ifade edilirken, oyuncu ile kulüp arasında tam bir mutabakata varıldığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe'nin Ferdi transferi için Brighton kulübünden talep ettiği bonservis bedeli 35 milyon Euro. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandı. Sarı-laciverlilerin kasasına 35 milyon Euro para girecek.

FERDİ KADIOĞLU'NUN SEZON KARNESİ

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda çıktığı 51 maçta 3 gol atarken 5 asistlik performans göstermişti.