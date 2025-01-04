Ferdi Tayfur'u Galatasaray unutmadı! Maç öncesi şarkıları çalındı
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe’yi ağırlıyor. Maç öncesi hayatını kaybeden Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un şarkıları stadyumdan çalındı ve usta ismin fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı.
Arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden 79 yaşındaki usta sanatçı için cenaze töreni öncesi AKM'de anma töreni düzenlendi ve cenazenin ardından toprağa verildi.
GALATASARAY FERDİ TAYFUR'U UNUTMADI!
Galatasaray Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Göztepe’yi konuk ederken karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı camia iki gün önce hayatını kaybeden ve bugün ebediyete uğurlanan Ferdi Tayfur'u unutmadı.
Rams Park Stadyumu’nda Ferdi Tayfur’un sevilen şarkıları çalınırken taraftarlar da bu eserlere eşlik etti. Usta sanatçının fotoğrafı stadyumdaki dev ekrana yansıtıldı.