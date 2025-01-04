Ferdi Tayfur'u Galatasaray unutmadı! Maç öncesi şarkıları çalındı

04 Ocak 2025 18:39 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:44

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe’yi ağırlıyor. Maç öncesi hayatını kaybeden Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un şarkıları stadyumdan çalındı ve usta ismin fotoğrafı dev ekrana yansıtıldı.

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı: 'Onu size emanet ediyorum'

Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu tabutun başından bir an olsun ayrılmadı: 'Onu size emanet ediyorum'

Ferdi Tayfur’un çocukları kim, kaç tane var? Ölümü ile Türkiye’yi yasa boğdu

Ferdi Tayfur’un çocukları kim, kaç tane var? Ölümü ile Türkiye’yi yasa boğdu

Ferdi Tayfur'a veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Ferdi Tayfur'a veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur'un ölümü Türkiye​'yi yasa boğdu. Karaciğer​ ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden 79 yaşındaki usta sanatçı için cenaze töreni öncesi AKM'de anma töreni düzenlendi ve cenazenin ardından toprağa verildi.

GALATASARAY FERDİ TAYFUR​'U UNUTMADI!

Galatasaray Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Göztepe’yi konuk ederken karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı camia iki gün önce hayatını kaybeden ve bugün ebediyete uğurlanan Ferdi Tayfur'u unutmadı.

Rams Park Stadyumu’nda Ferdi Tayfur’un sevilen şarkıları çalınırken taraftarlar da bu eserlere eşlik etti. Usta sanatçının fotoğrafı stadyumdaki dev ekrana yansıtıldı.