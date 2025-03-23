Ferhat Arıcan ile altın madalya geldi!

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Ferhat Arıcan temsil etti. Milli sporcu oldukça etkili bir performans gösterirken, altın madalyayı da ülkemize getirdi.

https://x.com/trtsporyildiz/status/1903831028537442644

FERHAT ARICAN'DAN ALTIN MADALYA

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya elde etti. Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde Türk sporculardan Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı. Milli cimnastikçi, finalde iyi bir performans gösterdi ve altın madalya kazandı.

https://x.com/trtsporyildiz/status/1903848038675735037