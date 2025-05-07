Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor! Başkan resmen duyurdu

Galatasaray'da 11 yıllık Fernando Muslera dönemi sona eriyor. Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera'nın Galatasaray'a veda edeceğini açıkladı.

"AYRILIK KARARINI GEÇEN YIL ALDI"

Muslera'nın Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayacağını söyleyen Ignacio Ruglio, deneyimli kalecinin bu kararı aslında geçen yıl aldığını ancak o dönem sarı-kırmızılılarla 1 senelik yeni sözleşme imzaladığını belirtti.

Muslera ile uzun yıllardır yakın ilişkisi olduğunu söyleyen Ruglio, "Uruguay'a her geldiğinde görüşüyoruz" dedi.

2,5 MİLYON EURO'LUK SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

Uruguaylı kalecinin Galatasaray tarafından önerilen yıllık 2,5 milyon Euro'luk yeni sözleşme teklifi hakkında da yorum yapan başkan, "Rakamları bilmiyorum ama kontrat yenilemek için aldığı tekliflerin çok büyük olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

PENAROL'E TRANSFER OLACAK MI?

Muslera'nın Penarol'e transfer olma ihtimaline değinen Ruglio, "Kariyerine, Nacional'deki altı aylık görevine ve Wandereres’taki altyapı eğitimine duyduğum saygıdan dolayı bir şey söylemeyeceğim" şeklinde görüş belirtti.