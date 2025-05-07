Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Dursun Özbek transfer için tarih verdi

Şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray camiasında gözler bir yandan da Victor Osimhen transferinde. Galatasaray formasıyla kariyer rekorunu kıran Nijeryalı golcünün takımdaki geleceği merak konusu. Osimhen transferine ilişkin Galatasaray'dan yeni bir açıklama geldi.

DURSUN ÖZBEK'TEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve IWBF Avrupa Kupası 1 şampiyonu Galatasaray Fuzul'ün yönetici, teknik heyet ve oyuncuları ile isim sponsoru Fuzul'un yöneticileri, kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Swissotel Bosphorus'ta düzenlenen etkinliğe katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek çarpıcı mesajlar verdi.

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray Futbol Takımı'na dair soruları cevaplayan Başkan Özbek, Süper Lig tamamlanmadan erken bir şampiyonluk kutlaması olmayacağını vurguladı.

HEDEF ÇİFTE KUPA

Ligin başından bu yana yalnızca sahaya odaklandıklarını söyleyen Dursun Özbek, "Kimse bizden erken bir şampiyonluk kutlaması beklemesin. Lig sonuçlanmadan herhangi bir kutlama söz konusu olamaz. Bu cumartesiden itibaren tüm maçlarımıza aynı konsantrasyonla çıkacağız. Amacımız hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kaldırmak. Mayıslar Galatasaray'ındır. Bu başarıya odaklandık ve yakalamak için tüm dikkatimizi sahanın içine çevirdik. Futbolcu ve teknik kadromuzla bu başarıları Galatasaray sevdalılarına hediye etmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KALAN MAÇLARA AYNI KONSANTRASYONLA ÇIKACAĞIZ"

Süper Lig'in henüz bitmediğini hatırlatan Özbek, "Yönetim olarak inanıyoruz ki biz sahada kalarak, konsantrasyonumuzu bozmadan, yeni başlamış gibi mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde 5 tane önemli maçımız var. Hepsine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Daha ligin bitmediği ve erken kutlamaların Galatasaray'a fayda getirmeyeceği düşüncesindeyim. Hepimiz ligin başından daha konsantre bir şekilde sahaya odaklıyız." diye konuştu.

"SAHA DIŞINDAKİ TARTIŞMALARDA YOKUZ"

Ligde kalan her maçı final havasında oynayacaklarınıkaydeden Özbek, "Futbolculara ve teknik ekibe de bu yolda talimat veriyorum. Şampiyonluğu matematiksel olarak kazandıktan sonra söylenmesi gereken bir şey varsa o zaman konuşulmalıdır. Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. Lig yeni başlamış havasındayız. Mücadelemize en üst seviyede devam edeceğiz. Şampiyonluk geldiği takdirde de getirilerini konuşacağız. Sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz. 5 maçımızı da aynı dikkatle oynayacağız ve sonucunu yakında göreceğiz." açıklamasını yaptı.

OSIMHEN TRANSFERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Victor Osimhen'in transferi ile ilgili de konuşan Özbek, "85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Şu anda bir yarış halindeyiz. Futboldaki yarış bitmedi. Transferler de haziranın başında başlar. Transfer konusunda hiç kimse kimi alacağız veya satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. 5 maçımız var. Bunları kazanıp camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Transfer gibi bir şey söz konusu değil ancak yeri geldiği zaman görüşlerimizi sizinle paylaşacağız." dedi.