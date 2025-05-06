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 | Suat Vilgen

Osimhen için operasyon başladı! İtalyan basını rakam vererek duyurdu

İtalyan basını, Galatasaray'da parlayan Victor Osimhen'in menajeri George Gardi'nin yaptığı transfer görüşmesinin detaylarını duyurdu. Nijeryalı golcünün istediği maaş ise dudak uçuklattı.

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Osimhen için operasyon başladı! İtalyan basını rakam vererek duyurdu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 11:59

Galatasaray’da bu sezon sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız futbolcunun menajeri George Gardi'nin Premier Lig devi Manchester United ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Osimhen için operasyon başladı! İtalyan basını rakam vererek duyurdu
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YILLIK 12 MİLYON EURO İSTEDİ

İtalyan futbol sitesi Foot Mercato'nun haberine göre, Osimhen'in menajeri ve Manchester United arasında yapılan görüşmede, yıldız oyuncunun yıllık 12 milyon euro maaş talebinde bulunduğu belirtildi. "İnanılmaz" olarak tanımlanan bu maaş beklentisini karşılayabilecek kulüplerden biri olan Manchester United’ın, transferi ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor.

Osimhen için operasyon başladı! İtalyan basını rakam vererek duyurdu
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ADA'YA GİTMEYE SICAK

26 yaşındaki Nijeryalı golcünün Galatasaray'da kalma ihtimalinin oldukça düşük olduğu vurgulanırken, Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuya talip olduğu kaydedildi. Ancak Osimhen’in önceliğinin Premier Lig’de oynamak olduğu ve Manchester United formasına sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 37 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 33 gol ve 7 asistlik etkileyici bir performans ortaya koyarak Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN GALATASARAY'DAN NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Galatasaray, sezon bayında sözleşme imzaladığı Victor Osimhen’in maaşının ise 6 milyon euro olduğunu duyurmuştu. Ancak oyuncunun bonuslarla birlikte sarı-kırmızılı kulüpten 10 milyon euro aldığı iddia edilmişti.
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