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 | Suat Vilgen

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için ezber bozan plan! Daha önce hiç yapılmadı

Süper Lig’de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray’da büyük kutlamalar için geri sayım başladı. 5. yıldıza özel hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, bu kez kutlamalar için alışılmışın dışında, dikkat çekici bir plan masada...

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Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için ezber bozan plan! Daha önce hiç yapılmadı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 08:31
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 08:35

Trendyol Süper Lig’de bitime 4 hafta kala puan farkını açan Galatasaray’da, şampiyonluk hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, bu kez kutlamalar için alışılmış mekanları değil, İstanbul’un kalbini tercih ediyor: Yenikapı Meydanı! Sabah gazetesinin haberine göre, kulüp, olası şampiyonlukta Galatasaray Lisesi’nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı’ya görkemli bir taraftar yürüyüşü düzenlemeyi planlıyor. Organizasyon için İstanbul Valiliği ile temasa geçildi.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için ezber bozan plan! Daha önce hiç yapılmadı

"5 YILDIZLI" ÜRÜNLER HAZIR

Gelecek sezona özel olarak forma tedarikçisi Puma, 5 yıldızlı yeni formaların üretimine start verdi. 5. yıldızın konumu netleşirken, GS Store’da bayraklar, tişörtler ve taraftar ürünleri için hummalı bir mesai yürütülüyor.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için ezber bozan plan! Daha önce hiç yapılmadı
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ERKEN ŞAMPİYONLUK HESABI

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında galip gelir, Fenerbahçe ise Başakşehir ile berabere kalırsa, Galatasaray şampiyonluğu erkenden ilan edecek. Fenerbahçe’nin kaybı durumunda ise Galatasaray’a beraberlik dahi yetecek.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için ezber bozan plan! Daha önce hiç yapılmadı
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GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Galatasaray: Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe, Başakşehir
Fenerbahçe: Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor, Konyaspor

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 35. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 10 Mayıs Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak.
ETİKETLER
#şampiyonluk
#şampiyonluk
#galatasaray sk
#5. yıldız
#Spor
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