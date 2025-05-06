Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için ezber bozan plan! Daha önce hiç yapılmadı

Süper Lig’de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray’da büyük kutlamalar için geri sayım başladı. 5. yıldıza özel hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, bu kez kutlamalar için alışılmışın dışında, dikkat çekici bir plan masada...

Trendyol Süper Lig’de bitime 4 hafta kala puan farkını açan Galatasaray’da, şampiyonluk hazırlıkları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, bu kez kutlamalar için alışılmış mekanları değil, İstanbul’un kalbini tercih ediyor: Yenikapı Meydanı! Sabah gazetesinin haberine göre, kulüp, olası şampiyonlukta Galatasaray Lisesi’nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı’ya görkemli bir taraftar yürüyüşü düzenlemeyi planlıyor. Organizasyon için İstanbul Valiliği ile temasa geçildi.

"5 YILDIZLI" ÜRÜNLER HAZIR

Gelecek sezona özel olarak forma tedarikçisi Puma, 5 yıldızlı yeni formaların üretimine start verdi. 5. yıldızın konumu netleşirken, GS Store’da bayraklar, tişörtler ve taraftar ürünleri için hummalı bir mesai yürütülüyor.

ERKEN ŞAMPİYONLUK HESABI

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında galip gelir, Fenerbahçe ise Başakşehir ile berabere kalırsa, Galatasaray şampiyonluğu erkenden ilan edecek. Fenerbahçe’nin kaybı durumunda ise Galatasaray’a beraberlik dahi yetecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Galatasaray: Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe, Başakşehir

Fenerbahçe: Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor, Konyaspor