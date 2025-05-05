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 | Onur Kaya

Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Transferde flaş gelişme

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkararak şampiyonluğa koşan Galatasaray'da sıradaki hedef Victor Osimhen. Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen yıldız futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda. Nijeryalı golcüyü elinde tutmak isteyen sarı kırmızılarda transfer için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 17:15

Galatasaray'ın ligde son oynadığı Sivasspor maçında 2 gol atarak tüm kulvarlarda 33 golle kariyer rekoru kıran Victor Osimhen, sarı kırmızılıları sırtlayan isim oldu. 2 gol daha atması durumunda Mario Jardel'i geçerek bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan futbolcu olacak olan Nijeryalı yıldız, 4 gol katkısı yapması halinde ise Fenerbahçeli Alex de Souza'ya ait olan bir sezonda en çok gol katkısı veren oyuncu rekorunu kıracak.

GÖZLER OSIMHEN'İN KARARINDA

Gösterdiği başarılı performansla Galatasaray'ın gol yükünü çeken Victor Osimhen'in yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Sarı kırmızılı taraftarlar, 26 yaşındaki yıldızın vereceği kararı bekliyor.

Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Transferde flaş gelişme

AVRUPALI DEVLERİN RADARINDA

Juventus, Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiği Nijeryalı'nın durumunu Avrupa dışındaki kulüpler de takip ediyor.

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ASTRONOMİK TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Yıldız santrfor, menajer George Gardi'nin Suudi ekiplerinden Al-Hilal adına sunduğu astronomik teklifle ilgilenmedi. Mutluluğu Galatasaray'da bulan yıldız oyuncu, geleceği ile ilgili son kararı ise henüz vermiş değil.

Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Transferde flaş gelişme

GALATASARAY OLMAZSA ROTA BELLİ

26 yaşındaki Osimhen'in eğer sarı kırmızılılarda devam etmezse, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden büyük bir kulübe transfer olmayı planladığı belirtiliyor.

Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Transferde flaş gelişme

KASADAN 66 MİLYON EURO ÇIKACAK

Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, bu sezon 9 milyon Euro ödeyen Galatasaray için 66 milyon Euro olarak geçerli.

Sarı kırmızılıların bu parayı sponsor desteğiyle karşılayabileceği ancak Osimhen'in cevabına göre harekete geçeceği öğrenildi.

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