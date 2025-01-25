Fernando Muslera rekor kırdı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 21:57 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 21:58
Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Konyaspor maçında forma giyerek adını kulüp tarihine yazdırmayı başardı.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Konyaspor maçında sahaya 11'de çıktı ve sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu rekorunu kırdı.
YENİ REKOR MUSLERA'DA
Fernando Muslera, Hatayspor maçında Süper Lig'deki 489. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında sahaya çıkarak 429 maç ile Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını eline geçirdi.
Kaynak: tgrthaber.com