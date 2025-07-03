Fernando Muslera yerine yeni kaleciyi duyurdular! Galatasaray'a dünya yıldızı geliyor

Gelecek sezon tekrar şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde başarılar elde etmek istiyor. Cimbom transferde yine dünya yıldızlarına yöneliyor. Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan, sürpriz bir hamle geldi.

Osimhen'e önemli bir bütçe ayıran ve yıldız golcünün kararını bekleyen sarı-kırmızılı takım, Djordje Petrovic ile Lucas Perri'nin yüksek maliyetleriyle karşılaşınca bu isimlerde geri adım atmak zorunda kaldı.



PETROVIC SUNDERLAND'E İMZAYI ATIYOR

Bu arada Sunderland'in, Sırp kaleci Petrovic'in transferinde devreye girdiği ve Chelsea ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan detaylarda 25 yaşındaki oyuncu için Sunderland'in, Chelsea kulübüne 25 milyon sterlin (34 milyon dolar) ödeyeceği öne sürülüyor.

GALATASARAY'DAN YANN SOMMER HAMLESİ

Bu gelişmeler sonrası Galatasaray, Inter'in dünyaca ünlü İsviçreli kalecisi Yann Sommer. Galatatasaray'ın İsviçreli file bekçisi için ünlü menajer Gardi'nin aracılığıyla Inter'in kapısını çalacağı bildirildi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Yönetimin hem Hakan Çalhanoğlu ve hem de Yann Sommer için bir görüşme yapacağı ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro...

Sommer, geçen sezon İnter'de 53 maçta görev alırken, 55 gol yedi. 22 karşılaşmada ise kalesini kapattı. Tecrübeli eldiven, İnter'in Devler Ligi'nde finale çıkmasında büyük rol oynamıştı.

