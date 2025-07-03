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 | Murat Makas

Fernando Muslera yerine yeni kaleciyi duyurdular! Galatasaray'a dünya yıldızı geliyor

Fernando Muslera'nın ayrılması sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray sürpriz isim gündeme getirdi. Cimbom Djordje Petrovic transferinde kötü haber alınca rotayı dünyaca ünlü yıldıza çevirdi. İşte detaylar...

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Fernando Muslera yerine yeni kaleciyi duyurdular! Galatasaray'a dünya yıldızı geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 10:24

Gelecek sezon tekrar şampiyonluk hedefleyen , ’nde başarılar elde etmek istiyor. Cimbom transferde yine dünya yıldızlarına yöneliyor. 'nın yerini doldurmak için kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan, sürpriz bir hamle geldi.

Fernando Muslera yerine yeni kaleciyi duyurdular! Galatasaray'a dünya yıldızı geliyor

Osimhen'e önemli bir bütçe ayıran ve yıldız golcünün kararını bekleyen sarı-kırmızılı takım, Djordje Petrovic ile Lucas Perri'nin yüksek maliyetleriyle karşılaşınca bu isimlerde geri adım atmak zorunda kaldı.


PETROVIC SUNDERLAND'E İMZAYI ATIYOR

Bu arada Sunderland'in, Sırp kaleci Petrovic'in transferinde devreye girdiği ve Chelsea ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan detaylarda 25 yaşındaki oyuncu için Sunderland'in, Chelsea kulübüne 25 milyon sterlin (34 milyon dolar) ödeyeceği öne sürülüyor.

Fernando Muslera yerine yeni kaleciyi duyurdular! Galatasaray'a dünya yıldızı geliyor

GALATASARAY'DAN YANN SOMMER HAMLESİ

Bu gelişmeler sonrası Galatasaray, Inter'in dünyaca ünlü İsviçreli kalecisi Yann Sommer. Galatatasaray'ın İsviçreli file bekçisi için ünlü menajer Gardi'nin aracılığıyla Inter'in kapısını çalacağı bildirildi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Yönetimin hem Hakan Çalhanoğlu ve hem de Yann Sommer için bir görüşme yapacağı ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro...

Fernando Muslera yerine yeni kaleciyi duyurdular! Galatasaray'a dünya yıldızı geliyor

Sommer, geçen sezon İnter'de 53 maçta görev alırken, 55 gol yedi. 22 karşılaşmada ise kalesini kapattı. Tecrübeli eldiven, İnter'in Devler Ligi'nde finale çıkmasında büyük rol oynamıştı.

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#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#fernando muslera
#Yann Sommer
#Djordje Petrovic
#Spor
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