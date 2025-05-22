Fernando Muslera'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! 'Yıldız' oyuncunun sözleri sosyal medyayı salladı

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, bu hafta oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve kaptan Fernando Muslera burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taraftarlara çağrı yapan Dursun Özbek, Yenikapı'daki kutlamalara GS Plus uygulamasıyla giriş yapılabileceğini söyledi. Toplantıda Okan Buruk transferle ilgili açıklama yaparken, kaptan Muslera'nın Fenerbahçe'ye göndermesi ise dikkat çekti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde GS Plus uygulamasının tanıtım toplantısına katıldı. Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcuların da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirecekleri şampiyonluk kutlamalarına yeni çıkardıkları GSPlus uygulamasıyla giriş yapılacağını ifade etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN TARAFTARLARA YENİKAPI ÇAĞRISI

Sezonun bitimine iki maç kaldığını hatırlatan Özbek, "Bu hafta İzmir’de Göztepe ile oynayacağız. Ondan sonraki hafta da Başakşehir ile içeride oynayacağımız maçla sezonu bitireceğiz. Bugün itibarıyla Türkiye Ligi’nin şampiyonu Galatasaray. 25'inci şampiyonluğu ve 5'inci yıldızın sevincini hep beraber yaşıyoruz" dedi. Yenikapı'da yapılacak şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili de konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray taraftarının Yenikapı’ya sığmayacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarıma çağrı yapıyorum, Yenikapı’da buluşalım. Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışır şekilde 25. şampiyonluğumuzu orada kutlayalım.

"YENİKAPI'DAKİ KUTLAMALARA GSPLUS UYGULAMASIYLA GİRİŞ YAPILACAK"

Bugün tanıtımını yapmak istediğimiz GSPlus uygulaması var. Galatasaray için büyük önemi var. Taraftarlarımızın aidiyetinin buna güç vereceğini düşünüyorum. Galatasaray’ın geleceği için de çok önemli bir faktör. GSPlus indiren taraftarlarımız, Yenikapı’ya bununla giriş yapacaklar.

GS STORE ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM FIRSATI

GSPlus sadece bunun için değil, içinde taraftarlarımızın keyif alacağı uygulamalar var. GSPlus Premium bölümü var. Taraftarlarımızın hoşuna gideceğine düşünüyorum. GS Store’dan alacağı ürünlerde indirimler olacak. Yenikapı’da özel bir alan olacak, Premium üyeler için ayırıyoruz. Uygulamada GSPara da olacak. Bütün bu saydıklarım, Galatasaray’ın geleceği için çok önemli faktörler. Bilet almak isteyenler, öncelikli biletlere ulaşması mümkün. GS Premium indiren üyeler, Yenikapı’da yapacağımız kutlamayı canlı izleyebilecekler. Galatasaray rekorların takımı. Taraftarlarımdan bu uygulamayı indirerek rekor kırmasını istiyorum. Bu rekorun Avrupa ve dünya çağında bir rekora ulaşması, Galatasaray’ın büyüklüğüne yakışır şekilde olmasını istiyorum. Taraftarlarımız, bizim en büyük itici gücümüz. Bunu son 3 sezondur herkes gördü. Aynı aidiyeti aynı desteği GSPlus’a da sağlamasını istiyorum. Çok geniş bir platform. Rekor bir indirmeye ulaşmasını taraftarlarımdan bekliyorum" şeklinde konuştu.

KUPAYI KİM VERECEK?

Başkan Özbek, kupayı kimin vereceğiyle ilgili gelen soruya ise, "Herhangi bir bilgimiz yok. Normalde federasyonun tespit ettiği birileri veriyor. Kimin vereceğiyle ilgili bize ulaşmış bilgi yok" diye cevap verdi.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da şampiyon oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Üst üste 3. şampiyonluğu yaşıyoruz. Burada başkanımıza, yönetim kurulumuza, oyuncularımıza, büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim, Hep birlikte başardık. Mayıslar bizimdir dedik. Mayısta tekrar şampiyonuz. İnşallah 4. ve 5. şampiyonluğa onlarla birlikte yürüyeceğiz. Herkesi GSPlus Premium üyeliğine davet ediyorum. Bizim için de Galatasaray’a verilecek destek çok önemli. Çok önemli transferler yapıyoruz. Çok önemli oyunculara sahibiz. Galatasaray’ın açığı yolda taraftarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MUSLERA'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Fenerbahçe'ye yaptığı gönderme ise sosyal medyayı salladı. Uruguaylı file bekçisi , sarı-kırmızı taraftarları kutlamalara davet ederken, "Bütün kaptanlar olarak, bütün taraftarımızı, gerçek ve Türkiye’de ilk olan, Türkiye’nin en büyük takımının kazandığı 5. yıldızı kutlamak için Yenikapı’ya bekliyoruz. Başkanım ve hocamın söylediklerinin hepsine katılıyorum, sonuna kadar da arkalarındayım" açıklamasında bulundu.

KUTLAMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğu 25 Mayıs Pazar günü sarı-kırmızılı takımın taraftarları, sanatçılar ve özel davetlilerle büyük bir şölen halinde kutlanacak. Kutlamalara katılacak sanatçıların listesi şöyle: