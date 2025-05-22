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 | Onur Kaya

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın alternatifini buldu: 30 milyon Euro'luk transfer planı

Bitime 2 hafta kala sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, Avrupalı devlerin peşinde koştuğu Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması halinde yerine transfer edilecek ismi belirledi. Sarı kırmızılılar, milli futbolcunun halefini İspanya'da buldu. İşte 30 milyon Euro'luk transfer planı...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 12:04

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Transfer planlamasını yapan yönetim, takımdan ayrılacak muhtemel isimlerin yerine alternatif arayışına girdi.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın alternatifini buldu: 30 milyon Euro'luk transfer planı

DEVLER BARIŞ ALPER'İN PEŞİNDE

Galatasaray'ın bu sezonki başarılarında önemli pay sahibi olan isimlerden Barış Alper Yılmaz'a birçok Avrupa devi talip oldu. Sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın transfer teklifinde bulunduğu milli futbolcunun olası ayrılık senaryosuna karşı çalışmalar başladı.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın alternatifini buldu: 30 milyon Euro'luk transfer planı
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30 MİLYON EURO'LUK PLAN

Galatasaray, İngilizlerin yanı sıra İtalyan kulüplerinin de transfer listesinde bulunan Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istiyor. Ancak yıldız oyuncunun ayrılmak istemesi durumunda ise yönetim bu transferden büyük gelir elde etmeyi planlıyor. Buna göre Barış Alper'in 30 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeliyle satılması gündemde.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın alternatifini buldu: 30 milyon Euro'luk transfer planı

BARIŞ ALPER'İN HALEFİ İSPANYA'DAN

Yönetim, Barış'ın ayrılma ihtimali üzerine menajerler üzerinden nabız yoklayarak kanat arayışına başladı. Buna göre Yılmaz'ın halefi İspanya'da bulundu. Gündeme gelen ilk isim Atletic Bilbao forması giyen Inaki Williams oldu. Barış'ın takımdan ayrılması halinde Williams ile masaya oturulacak.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın alternatifini buldu: 30 milyon Euro'luk transfer planı
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BONSERVİS BEDELİ...

Kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Ancak sarı kırmızıların bu transferi daha düşük bir bedelle bitirebileceği konuşuluyor.

2013'ten beri Bilbao forması giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon çıktığı 49 maçta 11 gol atıp 9 asist kaydetti.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın alternatifini buldu: 30 milyon Euro'luk transfer planı

Inaki Williams, kardeşi Nico Williams'ın aksine milli takım tercihinde İspanya yerine Gana'dan yana kullanmıştı.

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