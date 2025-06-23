Feyenoord'un yeni forveti İstanbul'dan: Rekor bonservis!

İstanbulsporlu Gaoussou Diarra resmen Feyenoord'a transfer oluyor. Hollanda basını Feyenoord'un Gaoussou Diarra hamlesini duyururken, ayrıca İstanbulspor için transfer rekorunun kırılacağı da ortaya çıkmış oldu.

Romulo için nabız yoklayan Feyenoord, flaş bir kararla İstanbulsporlu Gaoussou Diarra'yı transfer etmeye karar verdi. Gaoussou Diarra'nın potansiyeline ciddi bir yatırım yapmaya hazırlanan Hollanda devi, İstanbulspor tarihindeki en pahalı transferde başrolde yer almaya hazırlanıyor.

İSTANBULSPOR'DA REKOR TRANSFER

Hollanda basınında yer alan haberlerde Feyenoord'un Gaoussou Diarra için İstanbulspor'a 3.5 milyon Euronun üzerinde bonservis ödeyeceği aktarıldı. Esasen ise bu rakam, İstanbulspor tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. Zira söz konusu alandaki rekor, daha önce 2.5 milyon Euro ile Zeki Çelik'e aitti.

DIARRA VE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSI

İstanbulspor ile 1. Lig'de 33 maça çıkan Gaoussou Diarra, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.