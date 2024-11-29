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FIBA dünya sıralaması açıklandı! 12 Dev Adam'ın yeri değişmedi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 20:37 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 20:40
FIBA dünya sıralaması açıklandı! 12 Dev Adam&#039;ın yeri değişmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Basketbol​ Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı.

ABD​ sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan​ ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer aldı. FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri’nde Macaristan’a karşı iki galibiyet alarak puanını 429’dan 437.4'e yükselten Türkiye’nin 27. sıradaki yeri değişmedi.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 10 sıra şöyle:

1 - ABD: 839 puan
2 - Sırbistan: 759.6 puan
3 - Almanya: 755.1 puan
4 - Fransa: 753 puan
5 - Kanada: 747.5 puan
6 - İspanya: 746.6 puan
7 - Avustralya: 733.2 puan
8 - Arjantin: 731.8 puan
9 - Letonya: 710.9 puan
10 - Litvanya: 701.3 puan

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Kaynak: tgrthaber.com
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