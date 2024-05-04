04 May 2024 13:09 - Güncelleme : 04 May 2024 13:10
FIFA kuralı değiştiriyor: Süper Lig maçları artık yurt dışında oynanabilir
FIFA, dünya futbolunu etkileyecek bir kuralı uygulamaya hazırlanıyor. Kural değişikliğinin yapılması durumunda takımlar yurt içi lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek.
Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor
FIFA, dünya genelinde futbolun daha fazla ilgi görmesi için yeni bir uygulamaya geçiyor. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren projenin detayları belli olmaya başladı.
YURT İÇİ MAÇLARI YURT DIŞINDA OYNANABİLİR
FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, futbolda yeni kural değişikliğine daha imza atmaya hazırlanıyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi durumunda yurt içi lig maçları farklı ülkelerde oynanabilecek. Bu bağlamda Türk takımları da bazı Süper Lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek.
LA LIGA, ABD'Yİ İŞARET EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde La Liga'nın bazı maçlarının yurt dışında oynatılabileceği ifade edilmiş adres olarak ise ABD gösterilmişti.
Kaynak: NTV Spor