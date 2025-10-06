Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Serhat Yıldız

FIFA'dan iki Süper Lig kulübü için kritik karar! Transfer tahtaları kapandı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor ve Kayserispor'un transfer tahtasını kapattı. İşte ayrıntılar...

FIFA'dan iki Süper Lig kulübü için kritik karar! Transfer tahtaları kapandı
06.10.2025
06.10.2025
saat ikonu 14:41

Ciddi mali sorunlarla boğuşan Türk futbolunda FIFA tarafından kesilen cezalar devam ediyor. Türk kulüplerinin toplamda 175 dosyası bulunan FIFA’da 3 Süper Lig ekibine daha ceza kesildi. Eylül ayından ’un transfer tahtasını kapatan FIFA, 2 kulübe daha transfer cezası verdi.

FIFA'dan iki Süper Lig kulübü için kritik karar! Transfer tahtaları kapandı

ANTALYASPOR'DAN SONRA YENİ CEZALAR GELDİ

Eylül ayında Erdal Rakip’in alacaklarından dolayı Antalyaspor’un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibine ayın son günlerinde 2’nci cezasını kesti. Halihazırda transfer yapabilmesi için FIFA’da sorunlu 2 dosyasını çözüme kavuşturması gereken Antalyaspor’un yanına 2 kulüp daha eklendi.

FIFA'dan iki Süper Lig kulübü için kritik karar! Transfer tahtaları kapandı

EYÜPSPOR VE KAYSERİSPOR'A CEZA

Ajansspor'da yer alan habere göre bu sezon Süper Lig’de zor günler geçiren ile ’un da transfer tahtası kapandı. Düşme hattında yer alan iki ekibin devre arası transfer dönemine kadar çözmesi gereken 2 dosyası bulunuyor. Eyüpspor'un süresiz, Kayserispor'un ise 3 dönem transfer tahtası kapandı.

FIFA'dan iki Süper Lig kulübü için kritik karar! Transfer tahtaları kapandı

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Eyüpspor kulübünün çıkan haberlere ilişkin açıklaması şöyle;

"Basında yer alan ikas Eyüpspor'a verilen süresiz transfer yasağı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır. Türk futbol kamuoyundan ricamız, kesinleşmiş bir sportif transfer yasağı dosyası olmadığı sürece bu tür haberleri ciddiye almamalarıdır." denildi.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1975159177350914458

