Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk isim! Ocak ayında veda ediyor

Avrupa'da ara transfer sezonunun başlamasına aylar varken transfer iddiaları şimdiden gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde de ayrılacağı yönünde iddialarla gündeme gelen Sebastian Szymanski'nin, ara transfer döneminde takıma veda edebileceği iddia edildi.

BUNDESLİGA VE PREMİER LİG EKİPLERİ TALİP OLDU

Polonya basınında ortaya atılan iddialara göre Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Szymanski, Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Genç futbolcu geçtiğimiz günlerde Polonya basınına verdiği röportajda yaz transfer döneminde de teklifler aldığını açıklamıştı.

JOSE MOURİNHO TRANSFERİNE İZİN VERMEMİŞTİ

Szymanski röportajda, Avrupa'nın 5 büyük liginin ikisinden yaz transfer döneminde teklif aldığını belirtmişti. Ancak Szymanski transferine, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun izin vermediğini ifade etmişti. Son ortaya atılan iddialara göre ise Szymanski devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacak.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Yaz transfer döneminde Szymanski'ye İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın da talip olduğu iddia edilmişti. Atalanta, Szymanski transferi için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif etmiş, ancak sarı-lacivertliler bu fiyatı düşük bularak geri çevirmişti. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde Szymanski transferi için 25 milyon Euro beklentisi olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

SZYMANSKİ İSTATİSTİKLERİ, FENERBAHÇE KARNESİ

26 yaşındaki Polonyalı futbolcu Szymanski bu sezon Fenerbahçe ile 14 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda 786 dakika süre alan Polonyalı futbolcu 2 gol ve 2 asistlik katkı yaptı. Fenerbahçe kariyerinin tamamı boyunca ise Szymanski, 122 maçta 22 gol ve 33 asiste ulaştı.