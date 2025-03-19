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Editor
 | Burak Ayaydın

FIFA'dan Kayserispor'a yaptırım! 87 milyon TL ödeyecekler

FIFA'dan Kayserispor için yeni bir borç kağıdı geldi. Halihazırda transfer yasağı bulunan Kayserispor; yeni oyuncu takviyeleri yapabilmek için 2.1 milyon Euro yani yaklaşık olarak 87 milyon TL ödeme yapmak zorunda, işte detaylar.

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FIFA'dan Kayserispor'a yaptırım! 87 milyon TL ödeyecekler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 16:14

FIFA'dan Bellona Kayserispor'un borçlarına güncelleme geldi. Daha önce 1.7 milyon Euro karşılığında transfer tahtasını açabilen Bellona Kayserispor, şu anda ise 2.1 milyon Euroluk yeni bir ödemeyle karşı karşıya. Trendyol Süper Lig ekibi mali süreçte FIFA'nın kurallarına uymazsa, sezon sonunda yine transfer yapamayacak.

FIFA'DAN BELLONA KAYSERİSPOR'A YENİ CEZA!

2025-2026 sezonunda transfer tahtasını açmak isteyen Kayserispor'un; 1.7 milyon Euroluk borcu daha da yükseldi ve 2.1 milyon Euroya, yani yaklaşık olarak 87 milyon TL bandına çıktı. Son dönemde eski futbolcusu Manzala ile de anlaşamayan Trendyol Süper Lig ekibi, FIFA'nın yeni yaptırımına maruz kaldı ve toplam borcunda 400 bin Euroluk daha artış yaşandı!

Kayserispor'a FIFA'dan gelen cezanın detayında neler var?

BELLONA KAYSERİSPOR'DA ÖDEME HAZIRLIKLARI

Sürece dair açıklamalar yapan kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, "Sezon sonunda 2.1 milyon Euro ödeme yapmak zorundayız. Eski futbolcumuz Manzala dolayısıyla miktar yükseldi. Zaten 2 dönemdir transfer yasağımız vardı ve bu ödemeyi yapmazsak süreç daha da uzayacak. Yönetim olarak gerekli hazırlıklara başladık, borcu kapatıp transfer tahtasını açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

BELLONA KAYSERİSPOR SÜPER LİG'DE KAÇINCI SIRADA?
26 maçta 27 puan toplayan Kayserispor, 17. sıradaki konumuyla küme düşme potasında yer alıyor.
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ETİKETLER
#kayserispor
#fifa
#fifa
#Transfer Haberleri
#İdari Ceza
#Spor
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