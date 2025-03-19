FIFA'dan Kayserispor'a yaptırım! 87 milyon TL ödeyecekler

FIFA'dan Kayserispor için yeni bir borç kağıdı geldi. Halihazırda transfer yasağı bulunan Kayserispor; yeni oyuncu takviyeleri yapabilmek için 2.1 milyon Euro yani yaklaşık olarak 87 milyon TL ödeme yapmak zorunda, işte detaylar.

FIFA'dan Bellona Kayserispor'un borçlarına güncelleme geldi. Daha önce 1.7 milyon Euro karşılığında transfer tahtasını açabilen Bellona Kayserispor, şu anda ise 2.1 milyon Euroluk yeni bir ödemeyle karşı karşıya. Trendyol Süper Lig ekibi mali süreçte FIFA'nın kurallarına uymazsa, sezon sonunda yine transfer yapamayacak.

FIFA'DAN BELLONA KAYSERİSPOR'A YENİ CEZA!

2025-2026 sezonunda transfer tahtasını açmak isteyen Kayserispor'un; 1.7 milyon Euroluk borcu daha da yükseldi ve 2.1 milyon Euroya, yani yaklaşık olarak 87 milyon TL bandına çıktı. Son dönemde eski futbolcusu Manzala ile de anlaşamayan Trendyol Süper Lig ekibi, FIFA'nın yeni yaptırımına maruz kaldı ve toplam borcunda 400 bin Euroluk daha artış yaşandı!

BELLONA KAYSERİSPOR'DA ÖDEME HAZIRLIKLARI

Sürece dair açıklamalar yapan kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, "Sezon sonunda 2.1 milyon Euro ödeme yapmak zorundayız. Eski futbolcumuz Manzala dolayısıyla miktar yükseldi. Zaten 2 dönemdir transfer yasağımız vardı ve bu ödemeyi yapmazsak süreç daha da uzayacak. Yönetim olarak gerekli hazırlıklara başladık, borcu kapatıp transfer tahtasını açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.