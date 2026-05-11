Fikret Orman sessizliğini bozdu! Adaylık sorusuna çarpıcı cevap

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan, Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda ederek sezonu kupasız kapatan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı eleştirilerin odağındaki isimler oldu.
İstifa çağrılarına maruz kalan yönetimin görevine devam edip etmeyeceği merak edilirken, adı başkan adaylığı için geçen isimlerden Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman sessizliğini bozdu. Orman, katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen adaylık sorusuna cevap verdi.
Beşiktaş'a yeniden başkan adayı olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın başında bir yönetim kurulu var ve seçileli bir sene oldu. O günün şartlarında karar veririz ama gençlerin önünü açmamız lazım." diye konuştu.
Orman; "Biz de yaşlanıyoruz, bizim de biraz kendimize vakit ayırmamız lazım. Ama mecbur kalırsak yapacağımız bir şey yok." ifadelerini kullandı.