Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan, Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda ederek sezonu kupasız kapatan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı eleştirilerin odağındaki isimler oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fikret Orman sessizliğini bozdu! Adaylık sorusuna çarpıcı cevap Beşiktaş'ın sezonu kupasız kapatmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Serdal Adalı eleştirilirken, eski başkan Fikret Orman adaylık konusundaki sessizliğini bozdu. Beşiktaş, bu sezon Süper Lig şampiyonluk yarışının dışında kaldı ve Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı eleştirilerin odağı oldu. İstifa çağrılarına maruz kalan yönetimin görevine devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Eski başkan Fikret Orman, başkan adaylığı sorusuna cevap verdi. Fikret Orman, gençlerin önünün açılması gerektiğini belirtti. Orman, mecbur kalırsa aday olabileceğini ancak kendilerine de vakit ayırmaları gerektiğini ifade etti.

FİKRET ORMAN'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

İstifa çağrılarına maruz kalan yönetimin görevine devam edip etmeyeceği merak edilirken, adı başkan adaylığı için geçen isimlerden Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman sessizliğini bozdu. Orman, katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen adaylık sorusuna cevap verdi.

"GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAMIZ LAZIM"

Beşiktaş'a yeniden başkan adayı olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın başında bir yönetim kurulu var ve seçileli bir sene oldu. O günün şartlarında karar veririz ama gençlerin önünü açmamız lazım." diye konuştu.

"MECBUR KALIRSAK YAPACK BİR ŞEY YOK"

Orman; "Biz de yaşlanıyoruz, bizim de biraz kendimize vakit ayırmamız lazım. Ama mecbur kalırsak yapacağımız bir şey yok." ifadelerini kullandı.