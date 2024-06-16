Filenin Sultanları Brezilya'yı geçemedi

16 Haziran 2024 14:00 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 14:03

Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 12. maçında Brezilya'ya 14-25, 14-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla milliler, grupta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı ve çeyrek final biletini aldı. Brezilya ise oynadığı 12 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Çin maçının üst üste 2. mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında da birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Gizem Örge (L) (Simge Aköz, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı)

Brezilya: Roberta, Gabi, Carol, Rosamaria, Ana Cristina, Thaisa, Nyeme (L) (Macris, Tainara)

Setler: 14-25, 14-25, 19-25

Süre: 59 dakika