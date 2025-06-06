Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde firesiz ilerliyor! Fransa'dan sonra Tayland

Milletler Ligi'nin ikinci maçında Tayland ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine fire vermedi. Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0'la mağlup etti.

Milletler Ligi'nin ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup eden A Milli Voleybol Takımımız yoluna fire vermeden devam ediyor. 2. maçta Tayland'la karşı karşıya gelen Filenin Sultanları Tayland'ı da 3-0'la mağlup etti.

BİR SONRAKİ MAÇ POLONYA İLE

Milli takım, üçüncü maçında 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.