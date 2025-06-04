A Milli Voleybol Takımımız Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı

Milletler Ligi'nin ilk maçında Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, turnuvaya galibiyetle başladı. A Milli Voleybol Takımımız Fransa'yı 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde ilk karşılaşmasına çıktı. Fransa'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.
SALON: National Indoor
HAKEMLER: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
FRANSA: Mayer, Respaut, Rotar, Fanguedou, Ndiaye, Schalk, Gelin (L) (Haewegene, Ngolongolo, Selosse, Depie)
TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Derya, Meliha, Dilay
SETLER: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
SÜRE: 1 saat 26 dakika