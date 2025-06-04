Okan Buruk'tan Fenerbahçe kritiği: İsmail Kartal ve Jose Mourinho arasında tercihini yaptı!

Okan Buruk'tan Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında itiraflar geldi. Kritik mücadele süreci özelinde İsmail Kartal'ı hatırlatan Okan Buruk, Jose Mourinho'nun en baştan beri formsuz olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE'YE MESAJ

"İlk şampiyonlukla üçüncü şampiyonluğu benzetiyorum. Hepsinde önde gittik. Puan farkına baktığımızda bu sene en kolay gitti gibi gözüküyor ama psikolojik olarak bu sene en zor seneydi. Geçen sene de 102-99 birbirine yakın. Psikolojik anlamda, Galatasaray taraftarının da psikolojisini katıyorum. Fenerbahçe bizi geçecek diye hiç düşünmedim. Finalleri iyi yaptık. Bu sene zordu, zaman zaman zorlandık ama en sona baktığımızda daha kolay geçti."

SIKINTILI SÜREÇLER

"Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü. Birkaç hazırlık maçı kaybettik biz. Tabii o dönemler benim için çok da önemli değil aslında, hazırlık maçı adı üstünde. Kış transfer dönemi de zor geçti. Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim... Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz."

İSMAİL KARTAL'IN GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

"İyi gitmiş bir takım vardı. 99 puan toplamış bir takımın hoca değiştirmesinden dolayı, başarılı olamayacaklarını düşündüm. İsim olarak bakmadım. Jose Mourinho formda değildi zaten."

CARLOS CUESTA VE TRANSFER MESELELERİ

"Cuesta ile ilgili bir karar vermek zorundayız. Önümüzdeki yılla ilgili. Transfer yapacaksak karar vermek zorundayız. Transferde işimiz zor. En çok istediğinizi bazen alamıyorsunuz, gelmek istemiyor. Tam istediğimiz oyuncuları buraya getirmekte zorlanıyoruz, bu bazen zor oluyor. Transfer bazen zor oluyor. Avrupa'da daha fazlasını istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde o oyunu göstermemiz lazım iyi de kadro kurmamız lazım. Geçen sene Sallai mesela Avrupa listesine yazamamıştık, devre arasında yazdık. Bu sene çok daha erken kadro yapımızı oluşturmamız lazım. Türk oyuncu da çok önemli Avrupa listesinde. İlave olarak da Jelert ve Yusuf Demir gibi oyuncularımız bizimle kalırlarsa mı daha iyi olur yoksa bir yerde oynarlarsa mı daha iyi olur bir karar vermemiz gerekecek."

SAVUNMA HATTI

"Sacha Boey çok farklı. Arkada tüm düelloları kazanıyordu. Hele Davinson'la birlikte olduklarında çok farklıydı. Eren çok iyi oynadı. Lemina düelloları kazanma yüzdemizi arttırdı. Mario Lemina'yı Avrupa listesine yazmamak, evet hata. Ismail Jakobs o dönem hep sakattı. En çok ihtiyacımız olan yerde. Eren geldikten sonra Jakobs iyiydi ama Eren öncesi Jakobs yoktu. O da zorlaştırmıştı işimizi."

BARIŞ ALPER YILMAZ TRANSFERİ

"Barış Alper'le devre arasında ciddi şekilde ilgilenenler oldu. Onun kalmasını istedik. O da sağ olsun, hiç uzatmadı. Menajeri ile birlikte 'Biz Galatasaray'da kalacağız' dediler."

A MİLLİ TAKIM HEDEFİ

"İleride A Milli Takım hayalim kesinlikle var. Dünya Şampiyonası'na gitmek, oraya bir takımı götürmek, o heyecanı yaşamak çok isterim ileride. Milli takımda oynadım, o heyecanı yaşadım. Milli takımda yardımcı hocalık da yaptım, orayı yeniden yaşamak isterim. Montella da iyi gidiyor, 2026 Dünya Kupası'na gitme umudum yüksek. İyi işler yapıyor ve iyi bir insan. Ona da destek olmak gerekiyor."

PLANLAMA SÜRECİ

"Çok fazla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce de konuştuk, çok önemli bir şekilde çalışıyoruz. Yönetime de teşekkür ederim. Bize güveniyorlar. Gelecekler dışında gönderecekler de önemli. Orada da birçok oyuncu var. Para ve limit var. Devam eden, ayrılacak oyuncular var. Gidenler de bir mesai. Bunu iyi yürütmemiz gerekiyor. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Şu anda maç yok mesela, transfere odaklanılıyor sadece. Bu da bizi hataya yönlendirebiliyor. Erken karar verip hataya neden olabiliyor. Erken karar vermemek lazım. Önemli çalışmalar yapıyoruz, yapacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bu anlamda da çok çalışıyoruz."