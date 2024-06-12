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Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Taylandı 3-0 geçti

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 13:18 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:22
Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Taylandı 3-0 geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü hafta ilk maçında Tayland’ı 25-17’lik setlerle 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü hafta ilk maçında Tayland’ı 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR

8 maçta 6 galibiyet elde eden milli takım, 3. hafta ilk maçında da galibiyet almayı bildi.

Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde Taylandı 3-0 geçti - 1. Resim

A Milli Takım 13 Haziran Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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