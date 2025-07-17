Filenin Sultanları'nda kadro krizi! Yaptığı gönderme olay oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yaz da FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele ederken, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda da yarışacak. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na gidecek geniş oyuncu kadrosunu geçtiğimiz gün duyurdu.

Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları (THY) ekibinde forma giyen 27 yaşındaki smaçör Tuğba Şenoğlu ise geniş kadroda yer almadı. Şenoğlu, lig sezonunun son haftalarında geçirdiği sakatlık nedeniyle dizinden ameliyat olduğu için sezonu erken kapatmış ve yazın VNL geniş kadrosunda da yer almayacağı bildirilmişti.

Milli voleybolcunun Dünya Şampiyonası'nda yer alıp almayacağı bilinmezken, açıklanan geniş kadroda yer almaması, iyileşme sürecinde olduğunu veya henüz formda olmadığını düşündürdü. Ancak Şenoğlu'nun gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımı, kadroya alınmamasına dair bir gönderme olarak yorumlandı.

'DEĞERİMİ GÖRMELERİ İÇİN SAVAŞMIYORUM'

Tuğba Şenoğlu, kişisel X hesabı üzerinden gece 00.05'te yaptığı paylaşımda "Hayatımda aldığım en iyi karar sessiz kalmak oldu. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Benim bozmadığım bir şeyi tamir etmiyorum. Kimsenin benim değerimi görmesi için savaşmıyorum. Ne yaparsan yap bu sana kalmış. Bana gelince, ben özgürce ve huzurla ilerliyorum" ifadelerini kullandı.

https://x.com/Tugbasenoglu2/status/1945590679779852704

Ünlü voleybolcunun bu paylaşımı sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Herkes bu açıklamanın kadroya alınmamasıyla alakalı hisleri olduğunu düşünürken, kimi sosyal medya kullanıcıları bu açıklamayı gereksiz bulduğunu söylerken, kimileri Şenoğlu'na destek verdi.