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Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi İtalya oldu 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 23:51 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 23:55
Filenin Sultanları&#039;nın yarı final rakibi İtalya oldu 

Son dakika haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finaldeki rakibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup eden İtalya oldu. 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu.

Sırbistan'ı 3-0'la set vermeden geçen İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Filenin Sultanları'nın rakibi oldu.

İtalya'ya galibiyeti getiren setler 26-24, 25-20 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.

Filenin Sultanları'nın rakibi yarı filan rakibi İtalya oldu  - 1. Resim

FİNAL İÇİN MÜCADELE PERŞEMBE GÜNÜ...

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde 8 Ağustos Perşembe günü 21.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız C Grubu'nda da rakibi olan İtalya'a 3-0 mağlup olmuştu. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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