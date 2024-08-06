Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi İtalya oldu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 23:51 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 23:55
Son dakika haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finaldeki rakibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup eden İtalya oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu.
Sırbistan'ı 3-0'la set vermeden geçen İtalya Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Filenin Sultanları'nın rakibi oldu.
İtalya'ya galibiyeti getiren setler 26-24, 25-20 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.
FİNAL İÇİN MÜCADELE PERŞEMBE GÜNÜ...
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde 8 Ağustos Perşembe günü 21.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız C Grubu'nda da rakibi olan İtalya'a 3-0 mağlup olmuştu.
Kaynak: tgrthaber.com