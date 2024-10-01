Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da törenle karşılandı! Gözler iki ülke arasındaki anlaşmalarda 

01 Ekim 2024 18:10 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 18:17

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, resmi ziyaretler kapsamında Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı. İki liderin gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler detaylı olarak masaya yatırılacak. Ayrıca, iş birliğini artırmak adına atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Finlandiya​ Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde resmi bir törenle ağırladı.

Stubb'un makam aracı, Külliye'ye giden caddede süvariler tarafından karşılanarak protokol girişine kadar eşlik edildi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana kapısında Stubb'u karşıladı.

İKİ ÜLKENİN MARŞLARI ÇALINDI

İki lider, tören alanında yerlerini aldıklarında 21 pare top atışıyla iki ülkenin milli marşları çalındı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı “Merhaba Asker” diyerek selamladı. Törende, 16 Türk Devleti'ni temsil eden bayraklar ve askerler de dikkat çekti.

İKİ LİDERİ GÖRÜŞMESİNE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, heyetlerini birbirine tanıttıktan sonra, iki ülkenin bayrakları önünde basına poz verdi. Ardından Erdoğan ve Stubb, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçtiler. İkili görüşmelerin yanı sıra heyetler arası toplantılar da yapılacak, görüşmelerin ardından ortak bir basın açıklaması düzenlenecek.

Törene katılan isimler arasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.