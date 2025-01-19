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Florentino Perez yeniden başkan seçildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 23:48 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 23:54
Florentino Perez yeniden başkan seçildi!

Real Madrid'de başkanlığı devam eden Florentino Perez yeniden başkan seçildi.

LaLiga devi Real Madrid'de başkanlık seçimi yapıldı. Yapılan seçime tek aday olarak giren efsane başkan Florentino Perez'in başkanlığını sürdürmesi kararlaştırıldı.

Başkanlık görevine bir kez daha seçilen Florentino Perez'in görevini 2029'a kadar sürdüreceği öğrenildi.

2000-2006 yılları arasında Real Madrid başkanlığı yapan ardından 3 yıl ara veren Florentino Perez, 2009'dan bu yana aralıksız olarak Real Madrid başkanlığı görevini sürdürüyor.

Real Madrid: Florentino Pérez is worried about Kylian Mbappé

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Kaynak: tgrthaber.com

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