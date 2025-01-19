19 Ocak 2025 23:48 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 23:54

Real Madrid'de başkanlığı devam eden Florentino Perez yeniden başkan seçildi.

Jose Mourinho'dan itiraf gibi açıklama! 'Futbolu burada öğreniyorum'

Jose Mourinho'dan itiraf gibi açıklama! 'Futbolu burada öğreniyorum'

LaLiga devi Real Madrid'de başkanlık seçimi yapıldı. Yapılan seçime tek aday olarak giren efsane başkan Florentino Perez'in başkanlığını sürdürmesi kararlaştırıldı.

Başkanlık görevine bir kez daha seçilen Florentino Perez'in görevini 2029'a kadar sürdüreceği öğrenildi.

2000-2006 yılları arasında Real Madrid başkanlığı yapan ardından 3 yıl ara veren Florentino Perez, 2009'dan bu yana aralıksız olarak Real Madrid başkanlığı görevini sürdürüyor.