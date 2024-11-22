Formula 1 İstanbul'a tekrar geliyor! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı

22 Kasım 2024 22:26 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:37

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları cevapladı. En son 2020-2021 senelerinde İstanbul'da gerçekleşen Formula 1 yarışlarını tekrardan Türkiye'ye getirmek istediklerini ifade eden Ersoy, "Bizim Formula 1 Kurumu ile ilgili görüşmelerin süreci firmayla birlikte devam ediyor. İnşallah biz bu süreci başarıyla tamamlayıp Formula 1’i İstanbul’umuza kazandırmak istiyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı​ Mehmet Nuri Ersoy​, Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalarda, Formula 1​ yarışlarını yeniden İstanbul’a kazandırmak istediklerini söyledi. En son 2020-2021 yıllarında İstanbul’da gerçekleşen yarışların Türkiye’ye geri dönmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Ersoy, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

"FORMULA 1'İ İSTANBUL​'A KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Bakan Ersoy, Formula 1 organizasyonunu düzenleyen kurum ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak, "Biz bu süreci başarıyla tamamlayıp Formula 1’i İstanbul’umuza kazandırmak istiyoruz. Dünyanın birçok şehri Formula 1’i almak için İstanbul ile yarışıyor." dedi.

İstanbul Park ihalesine ilişkin yöneltilen soruları da yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Eğer konu teminatsa 4 milyar değil. Orada bir yanlışlar vardır. Yaklaşık maliyeti teminatın 270 milyon lira. Söz konusu rakam 4 milyar değil. İkincisi, eski firmayla devam ediyor olsaydık şu an da aylık 730 bin lira kira alıyor olacaktık. Şu anda aylık 300 bin dolar kira alıyoruz. Şimdi ayrıca bu firmanın verdiği teminat da şu an da Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün mevzuatına uygun. Kira ödemelerini düzenli yapmaya devam ediyor.

"BİRÇOK ŞEHİR İSTANBUL'LA FORMULA 1 İÇİN YARIŞIYOR"

Bizim aslında bu çalışmayı yapmamızın arkasındaki hepimiz İstanbul'a Formula 1 geri gelsin isteriz değil mi? Hepimiz isteriz. Biz Formula 1'den bakın tek başımıza talip değiliz. Dünyadaki birçok şehir şu anda Formula 1 almak için İstanbul'la birlikte yarışıyor. Bizim Formula 1 Kurumu ile ilgili görüşmelerin süreci firmayla birlikte devam ediyor. İnşallah biz bu süreci başarıyla tamamlayıp Formula 1’i İstanbul’umuza kazandırmak istiyoruz."