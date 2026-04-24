Haftalardır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı. Formula 1 ile Türkiye'nin resmi olarak anlaştığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı açıklama ile İstanbul’un yeniden F1 takvimine dahil edildiği müjdesini vermesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

"EN AZ 5 YIL BOYUNCA İSTANBUL PARK’TA DÜZENLENECEK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Grand Prix’sinin Formula 1 takvimine dönmüş olması, Türkiye’nin tutkusunun ve spora inancının bir zaferidir. En az 5 yıl boyunca İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışları hem İstanbul’umuzun dünyadaki öncü konumunu destekleyecek hem de ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu gerçeğini dünyaya ifade edecek,” dedi.