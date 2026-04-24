Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Dünya spor takviminin en önemli etkinliklerinden biri olan Formula 1, yeniden İstanbul'a gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün müjdeyi vermesi ve detayları açıklaması bekleniyor.

GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 09:25
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 09:45

Haftalardır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı. ile 'nin resmi olarak anlaştığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı açıklama ile ’un yeniden F1 takvimine dahil edildiği müjdesini vermesi bekleniyor.

Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Haftalardır süren görüşmelerin ardından Türkiye'nin Formula 1 ile resmi olarak anlaştığı ve İstanbul'un F1 takvimine yeniden dahil edildiği bildirildi.
"EN AZ 5 YIL BOYUNCA İSTANBUL PARK’TA DÜZENLENECEK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Grand Prix’sinin Formula 1 takvimine dönmüş olması, Türkiye’nin tutkusunun ve spora inancının bir zaferidir. En az 5 yıl boyunca İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 yarışları hem İstanbul’umuzun dünyadaki öncü konumunu destekleyecek hem de ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu gerçeğini dünyaya ifade edecek,” dedi.

