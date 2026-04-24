Formula 1 yeniden Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu olarak bilinen Formula 1 heyecanı İstanbul Park'ta yeniden boy gösterecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." dedi.



Özetle

YARIŞLARA YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Otomobil Federasyonu'nun değerli yöneticileri Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun kıymetli mensupları saygıdeğer misafirler sizlere en kalbi duygularımla muhabbetlerimle muhabbetle selamlıyorum.

Formula 1, seyir zevki, genç takipçileri ve otomobil teknolojilerinde dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor. Ülkemizde de Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisi hatta tutkunları bulunuyor. Yarışlar ülkemizde 19 milyon civarında kişiye ulaşırken sosyal medyada yaklaşık 7.5 milyon takipçi tarafından yakından izleniyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILMIŞTI

2005-2011 yılları arasında yedi yarış COVID döneminde 2020 ve 2021'de iki yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık 2005 yılındaki ilk yarış sadece tribünlerdeki 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştı.

Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar, kırılması güç rekorlar İstanbul Parkı Formula 1 'in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazındı. özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği insanların evlere kapandığı spor etkinliklerinin ardı ardına iptal edildiği bir dönemde Formula 1'e kapılarımızı açarak bu spor dalına verdiğimiz önemi gösterdik.

''ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAK''

Salgın dönemindeki yarışların spor severler açısından bir başka anlamı da dönemin Mercedes pilotu Hamilton'ın Mihail Schumacher'in 7 F1 şampiyonluğu rekorunu egale etmesiydi. Sonraki yıl aynı coşkuyu bu kez seyircili şekilde yaşamış, çok çekişmeli bir yarışa tanıklık etmiştik. Türkiye'nin başarılarla dolu bu geçmişine baktığımızda 2027 yılından itibaren formüle bire yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum.

Bilhassa sekizinci virajıyla yarış severlerin gözdesi olan İstanbul Park inşallah 2027 -2031 yılları arasında tam beş dönem boyunca göz dolduran heyecanlı seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.

Şu ana kadar İstanbul Park'ta düzenlenen etaplar, kazanan pilotlar ve takımları şöyle:

Yıl / Pilot / Takım

2021 Valtteri Bottas - Mercedes

2020 Lewis Hamilton - Mercedes

2011 Sebastian Vettel - Red Bull

2010 Lewis Hamilton - McLaren

2009 Jenson Button - Brawn GP

2008 Felipe Massa - Ferrari

2007 Felipe Massa - Ferrari

2006 Felipe Massa - Ferrari

2005 Kimi Raikkonen - McLaren