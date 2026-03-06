Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Diğer Spor Haberleri
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor! İlk durak: Avustralya

Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da sıralama turlarıyla yarın başlıyor. Pazar günü gerçekleşecek yarış TSİ 07.00'de koşulacak. Öte yandan bu sezon 24 etap yer alacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor! İlk durak: Avustralya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 11:58

Dünya Şampiyonası'nın yeni sezonun ilk startı Avustralya'nın Melbourne şehrinde yer alan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 08.00'de başlayacak. Yarış ise 8 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de koşulacak.

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 24 etap düzenlenecek.

2026 yılında Formula 1'de yer alan takımlar ve pilotları şöyle:

McLaren: , Oscar Piastri

Red Bull: , Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli

Williams: Carlos Sainz, Alex Albon

Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Haas: Oliver Bearman, Esteban Ocon

Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto

Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Formula 1 kim kazandı? F1 2025 Dünya Şampiyonu kim oldu?
Toprak Razgatlıoğlu tarihe geçiyor! MotoGP’de yarışan ilk Türk olacak
ETİKETLER
#max verstappen
#formula 1
#lando norris
#Avustralya Grand Prix
#Albert Park Pisti
#Diğer Spor Haberleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.