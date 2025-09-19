Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Spor
 Murat Makas

Formula 1'de 17. yarış heyecanı Azerbaycan’da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix’sinde devam edecek.

Formula 1'de 17. yarış heyecanı Azerbaycan'da
Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 21 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Formula 1'de 17. yarış heyecanı Azerbaycan’da

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den 'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu 'in 3, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

İŞTE PİLOTLAR VE TAKIMLAR

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293
3. Max Verstappen (Hollanda): 230
4. George Russell (Büyük Britanya): 194
5. Charles Leclerc (Monako): 163

Formula 1'de 17. yarış heyecanı Azerbaycan’da

Takımlar

1. McLaren: 617
2. Ferrari: 280
3. Mercedes: 260
4. Red Bull Racing: 239
5. Williams: 86

Formula 1'de 17. yarış heyecanı Azerbaycan’da
ETİKETLER
#max verstappen
#formula 1
#oscar piastri
#Azerbaycan Grand Prix
#Bakü Şehir Pisti
#Formula 1 Puan Durumu
#Azerbaycan Grand Prix
#Bakü Şehir Pisti
#Spor
TGRT Haber
