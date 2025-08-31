Ferrari yarış dışı kaldı: Formula 1'de McLaren fırtınası devam etti!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'sini; McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazanırken, 2. sıraya ise Red Bull'un Hollandalı ismi Max Verstappen yerleşti. Ayrıca da Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris, uzun süre 2. götürdüğü yarışta bitime 7 tur kala motor arızası yaşadı.

FERRARI YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Sezona büyük umutlarla giren Ferrari'nin 2 aracı da Hollanda GP'de yarış dışı kaldı. Önce Lewis Hamilton bariyerlere çarparak diskalifiye olurken, Charles Leclerc de rakibiyle yaşadığı temasın ardından kenara geldi.

İLK PODYUM HEYECANI

Racing Bulls'tan Isack Hadjar, Hollanda'daki fırsatı geri çevirmedi ve kariyerinin ilk podyumunu elde etti.