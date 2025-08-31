Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Ferrari yarış dışı kaldı: Formula 1'de McLaren fırtınası devam etti!

Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si tamamlandı. Sezonun formda takımı McLaren, Ferrari'nin yarış dışı kaldığı etapta yine zirvede yer aldı.

Burak Ayaydın
31.08.2025
31.08.2025
Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'sini; 'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazanırken, 2. sıraya ise Red Bull'un Hollandalı ismi Max Verstappen yerleşti. Ayrıca da Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris, uzun süre 2. götürdüğü yarışta bitime 7 tur kala motor arızası yaşadı.

FERRARI YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Sezona büyük umutlarla giren 'nin 2 aracı da Hollanda GP'de yarış dışı kaldı. Önce Lewis Hamilton bariyerlere çarparak diskalifiye olurken, Charles Leclerc de rakibiyle yaşadığı temasın ardından kenara geldi.

İLK PODYUM HEYECANI

Racing Bulls'tan Isack Hadjar, Hollanda'daki fırsatı geri çevirmedi ve kariyerinin ilk podyumunu elde etti.

HOLLANDA'DA POLE POZİSYONU KİMDEYDİ?
Oscar Piastri, yarışa ilk sıradan başlamıştı.
