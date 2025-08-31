Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de hoca listesine son dokunuş: Kulislerde özlem son bulsun isteniyor!

Fenerbahçe kulislerinde Aykut Kocaman ismi ön plana çıkarılıyor. An itibarıyla Fenerbahçe camiası, Aykut Kocaman’ın gereğinden fazla kulüpten uzaklaştığını ve aynı İsmail Kartal gibi listenin başında olması gerektiğini düşünüyor.

Fenerbahçe’de hoca listesine son dokunuş: Kulislerde özlem son bulsun isteniyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 17:56

’de sonrası için da listeye dahil ediliyor. Esasen ise Fenerbahçeli yöneticiler, Aykut Kocaman ismini uzun zaman sonra gündemlerine aldı ve başarı için ‘en doğru adayı seçme’ çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE’DE AYKUT KOCAMAN İHTİMALİ

Fenerbahçe’nin her hoca aradığı dönemde Aykut Kocaman’ın listeye alınmamasından rahatsız olan yöneticiler, adeta kulislerde kazan kaynattı! Esasen ise Aykut Kocaman’ın yeniden Fenerbahçe’ye dönmesi gerektiğine inanan camiada, başarılı hocanın ismi yüksek sesle söylenmeye başladı ve kritik süreçte başrolde olması istendi.

Fenerbahçe’de hoca listesine son dokunuş: Kulislerde özlem son bulsun isteniyor!

FENERBAHÇE’DE AYKUT KOCAMAN RÜZGÂRI ESMİŞTİ

Fenerbahçe’yi ilk kez sezon ortasında çalıştırmaya başlayıp; akabinde ise ligin ikinci yarısında 18’de 17 yaparak şampiyon olan Aykut Kocaman, sonraki dönemde de kulübün uzun yıllar süren Türkiye Kupası hasretine son vermiş ve ayrıca da Fenerbahçe’yi tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale taşımıştı.

Fenerbahçe’de hoca listesine son dokunuş: Kulislerde özlem son bulsun isteniyor!

AYKUT KOCAMAN UZUN SÜREDİR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, en son 2021 yılında Başakşehir’i çalıştırmış ve beklentilerin uzağında geçen bir dönemden sonra görevinden ayrılmıştı.

Fenerbahçe’de hoca listesine son dokunuş: Kulislerde özlem son bulsun isteniyor!

VOLKAN DEMİREL DE AYKUT KOCAMAN'I DESTEKLEDİ!

Sürece dair açıklama yapan ve Fenerbahçe için en doğru ismin Aykut Kocaman olduğunu dile getiren Demirel, "Benim için en doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe’de hoca listesine son dokunuş: Kulislerde özlem son bulsun isteniyor!

AYKUT KOCAMAN NEDEN UZUN YILLARDIR GÖREVE GELMİYOR?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp efsanesi Aykut Kocaman, bazı konularda anlaşamamış ve ikili arasındaki iletişim negatife dönmüştü.
Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
Barış Alper Yılmaz transferinde sıcak gelişme! Neom şartları kabul etti
ETİKETLER
#ali koç
#trendyol süper lig
#jose mourinho
#teknik direktör
#türk futbol
#aykut kocaman
#aykut kocaman
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Spor
