Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Benfica mağlubiyetiyle Jose Mourinho’yu gönderen Fenerbahçe, Süper Lig’de henüz puan alamamış Gençlerbirliği’ne konuk oluyor.

Ankara’daki zorlu maç bu akşam saat 19.00 itibarıyla başlayacak ve müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak.

İLK 11’LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Goutas, Thalisson, Hanousek, Kyabou, Zuzek, Göktan, Traore, Metehan, Koita.

Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Brown, Fred, Alvarez, Talisca, İrfan Can Kahveci, Nene, En-Nesyri.

SORUMLULUK ZEKİ MURAT GÖLE’NİN

Zeki Murat Göle, sarı lacivertli takımın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta takımın başında olacak.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERLERİ FORMA GİYECEK

Fenerbahçe’nin yeni yıldızları Dorgeles Nene ve Edson Alvarez, ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

SÜPER LİG’DE 95. DÜELLO

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 94 karşılaşmada sarı lacivertliler 47, kırmızı siyahlılar ise 16 kez kazandı. Ayrıca 31 müsabakada da eşitlik bozulmadı.

ZORLU ANKARA DEPLASMANLARI

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe; Ankara'da şu ana dek 47 kez karşı karşıya gelirken, sarı lacivertliler deplasmanda rakibini 16 defa mağlup etti ve 12 maçtan da puansız ayrıldı.