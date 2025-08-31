Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik heyetin seçtiği kadroyla Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasındaki heyecanlı karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 18:19

Benfica mağlubiyetiyle Jose Mourinho’yu gönderen , Süper Lig’de henüz puan alamamış ’ne konuk oluyor.

Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

Ankara’daki zorlu maç bu akşam saat 19.00 itibarıyla başlayacak ve müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak.

https://x.com/kirmizikara/status/1961896726937124931

https://x.com/Fenerbahce/status/1961889256122585285

İLK 11’LER

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Goutas, Thalisson, Hanousek, Kyabou, Zuzek, Göktan, Traore, Metehan, Koita.

https://x.com/kirmizikara/status/1962168520315134291
Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Brown, Fred, Alvarez, Talisca, İrfan Can Kahveci, Nene, En-Nesyri.

Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

SORUMLULUK ZEKİ MURAT GÖLE’NİN

Zeki Murat Göle, sarı lacivertli takımın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta takımın başında olacak.

Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERLERİ FORMA GİYECEK

Fenerbahçe’nin yeni yıldızları Dorgeles Nene ve Edson Alvarez, ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI

SÜPER LİG’DE 95. DÜELLO

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, yapacakları maçla ligde 95. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 94 karşılaşmada sarı lacivertliler 47, kırmızı siyahlılar ise 16 kez kazandı. Ayrıca 31 müsabakada da eşitlik bozulmadı.

https://x.com/kirmizikara/status/1962102372592673224

ZORLU ANKARA DEPLASMANLARI

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe; Ankara'da şu ana dek 47 kez karşı karşıya gelirken, sarı lacivertliler deplasmanda rakibini 16 defa mağlup etti ve 12 maçtan da puansız ayrıldı.

https://x.com/Fenerbahce/status/1962111665870164042

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖR SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Sarı lacivertlilerin, seçime gitmeden önce yeni hocayı netleştirmesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ali Koç yeni teknik direktör için kararını verdi! İşte çıkacağı ilk maç
Barış Alper Yılmaz transferinde sıcak gelişme! Neom şartları kabul etti
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#gençlerbirliği
#gençlerbirliği
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#canlı maç anlatımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.