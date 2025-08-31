Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Ali Koç yeni teknik direktör için kararını verdi! İşte çıkacağı ilk maç

Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör için hedefteki ismi belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde en başta yer alan Alman hoca ve takımın başında olması planlanan ilk maç...

Ali Koç yeni teknik direktör için kararını verdi! İşte çıkacağı ilk maç
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
31.08.2025
13:37
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
13:40

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenen, ardından radikal bir kararla Jose Mourinho ile yollarını ayıran 'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. erli ve yabancı birçok isim sarı-lacivertlilerle birlikte zikredilmeye başlarken Başkan 'un listesinin ilk sırasına yazdığı hoca adayı da belli oldu.

Ali Koç yeni teknik direktör için kararını verdi! İşte çıkacağı ilk maç
Volkan Demirel'den teklif iddiası sonrası flaş açıklamalar! 'Fenerbahçe'ye hazırım'

SCHMIDT'İN ALTERNATİFLERİ

Sözcü'nün haberine göre Alman ekolünden üst düzey yabancı bir teknik direktörü takımın başına getirmek isteyen Başkan Koç, bu doğrultuda Roger Schmidt isminde karar kıldı. Son olarak 2022-2023 sezonunda Benfica'yı çalıştıran Schmidt ile temaslara başlayan Fenerbahçe'nin, Alman teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda ise başta Edin Terzic olmak üzere Volkan Demirel, İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Alex de Souza gibi birçok ismin yer aldığı alternatif teknik adamlar listesine yoğunlaşacak.

Ali Koç yeni teknik direktör için kararını verdi! İşte çıkacağı ilk maç

AVRUPA LİGİ MAÇINA KADAR ZEKİ MURAT GÖLE

Haberde ayrıca, yeni teknik direktörün takımın başında sahaya çıkması planlanan ilk maçın da belirlediği öne sürüldü. Buna göre antrenör Zeki Murat Göle'nin bugünkü Gençlerbirliği maçının yanı sıra milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında görev alacağı belirtildi. Yeni hocanın ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Eylül'de Hırvatistan'da oynanacak Dinamo Zagreb maçında kulübede olacağı iddia edildi.

TGRT Haber
