Ali Koç yeni teknik direktör için kararını verdi! İşte çıkacağı ilk maç

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenen, ardından radikal bir kararla Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. erli ve yabancı birçok isim sarı-lacivertlilerle birlikte zikredilmeye başlarken Başkan Ali Koç'un listesinin ilk sırasına yazdığı hoca adayı da belli oldu.

SCHMIDT'İN ALTERNATİFLERİ

Sözcü'nün haberine göre Alman ekolünden üst düzey yabancı bir teknik direktörü takımın başına getirmek isteyen Başkan Koç, bu doğrultuda Roger Schmidt isminde karar kıldı. Son olarak 2022-2023 sezonunda Benfica'yı çalıştıran Schmidt ile temaslara başlayan Fenerbahçe'nin, Alman teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda ise başta Edin Terzic olmak üzere Volkan Demirel, İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Alex de Souza gibi birçok ismin yer aldığı alternatif teknik adamlar listesine yoğunlaşacak.

AVRUPA LİGİ MAÇINA KADAR ZEKİ MURAT GÖLE

Haberde ayrıca, yeni teknik direktörün takımın başında sahaya çıkması planlanan ilk maçın da belirlediği öne sürüldü. Buna göre antrenör Zeki Murat Göle'nin bugünkü Gençlerbirliği maçının yanı sıra milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında görev alacağı belirtildi. Yeni hocanın ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Eylül'de Hırvatistan'da oynanacak Dinamo Zagreb maçında kulübede olacağı iddia edildi.