Volkan Demirel'den teklif iddiası sonrası flaş açıklamalar! 'Fenerbahçe'ye hazırım'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica karşısında alınan sonuçların ardından Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük için yeni bir süreç başlattı. Sarı-lacivertlilerde görev için birçok isim gündeme gelirken, kulübün eski kaptanı Volkan Demirel de sürece dair açıklamalarda bulundu.

TEKLİF ALDI MI?

NOW Spor'a konuşan Volkan Demirel, kendisine teknik direktörlük için herhangi bir teklif yapılmadığını belirtti. Demirel, “Benimle hiçbir temasa geçilmedi. Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim" ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN ÖNERİSİ

Fenerbahçe için en doğru ismin Aykut Kocaman olduğunu vurgulayan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim için en doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim.”

DAHA ÖNCE DE İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Volkan Demirel, daha önce katıldığı bir yayında yardımcı antrenörlük yapmayacağını ve kariyerine doğrudan teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirtmişti. Fenerbahçe’nin geleceği için her zaman hazır olduğunu vurgulayan Demirel, kulübüne bağlılığını ortaya koymuştu.