30°
Volkan Demirel'den teklif iddiası sonrası flaş açıklamalar! 'Fenerbahçe'ye hazırım'

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, Jose Mourinho'nun ayrılığı sonra teknik direktörlük için teklif aldığı haberlerine açıklık getirirken iddialı sözler sarf etti.

Volkan Demirel'den teklif iddiası sonrası flaş açıklamalar! 'Fenerbahçe'ye hazırım'
play-off turunda Benfica karşısında alınan sonuçların ardından ile yollarını ayıran , teknik direktörlük için yeni bir süreç başlattı. Sarı-lacivertlilerde görev için birçok isim gündeme gelirken, kulübün eski kaptanı de sürece dair açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'den teklif iddiası sonrası flaş açıklamalar! 'Fenerbahçe'ye hazırım'
TEKLİF ALDI MI?

NOW Spor'a konuşan Volkan Demirel, kendisine teknik direktörlük için herhangi bir teklif yapılmadığını belirtti. Demirel, “Benimle hiçbir temasa geçilmedi. Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'den teklif iddiası sonrası flaş açıklamalar! 'Fenerbahçe'ye hazırım'

AYKUT KOCAMAN ÖNERİSİ

Fenerbahçe için en doğru ismin olduğunu vurgulayan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim için en doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim.”

Volkan Demirel'den teklif iddiası sonrası flaş açıklamalar! 'Fenerbahçe'ye hazırım'

DAHA ÖNCE DE İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Volkan Demirel, daha önce katıldığı bir yayında yardımcı antrenörlük yapmayacağını ve kariyerine doğrudan teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirtmişti. Fenerbahçe’nin geleceği için her zaman hazır olduğunu vurgulayan Demirel, kulübüne bağlılığını ortaya koymuştu.

